-Salman Rüşdi geri adım attı CAİPUR (A.A) - 20.01.2012 - Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, Müslüman din adamlarının protestoları ve aldığı tehditler nedeniyle Hindistan'daki edebiyat festivaline katılmaktan vazgeçti. Hindistan'ın önde gelen Müslüman din adamları ve Darululüm ilahiyat okulu Başkanı Mevlana Abdülkasım Numani, Hindistan hükümetinden, Müslümanların duygularına saygı göstererek, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Rüşdi'nin Caipur Edebiyat Festivali'ne katılmasına izin vermemesini istemişti. Bugün başlayan festivalin organizatörleri, Rüşdi'nin "istihbarat kaynaklarının, Mumbai yeraltı dünyasından tetikçilerin kendisini ortadan kaldırmak için Caipur yolunda olabileceğine dair bilgi aldığını", bu nedenle festivale katılmaktan vazgeçtiğini belirttiği açıklamasını okudu. Organizatörler, Rüşdi ile video konferans yöntemiyle bağlanarak bir etkinlik yapmaya çalışacağını bildirdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, kitap yüzünden Rüşdi hakkında ölüm fetvası vermişti. Kitap, basıldığı 1988'de ödül kazandıysa da Müslümanlığa hakaret ettiği gerekçesiyle Hindistan'da da yasaklanmıştı. 64 yaşındaki yazar, 2007'deki festivale katılmış, herhangi bir kötü olay olmamıştı.