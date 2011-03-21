-SALLUM KAPISINDA HAREKETLİLİK SALLUM (A.A) - 21.03.2011 - Libya'daki Muammer Kaddafi yönetimine karşı koalisyon güçlerinin önceki gün operasyon başlatmasının ardından ülkenin doğusundaki Bingazi'yi terk eden çok sayıda kişi, Libya-Mısır sınırındaki Sallum Sınır Kapısına geliyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bingazi'den Libyalı ve Mısırlı aileler başta olmak üzere Çad, Sudan, Nijer, Nijerya, Somali ve Bangladeş gibi birçok ülkenin vatandaşları, Sallum Sınır Kapısından Mısır'a giriş yapıyor. Araçlara istifledikleri önemli eşyalarıyla sınırdan giriş yapanlar, operasyon bitinceye ve ülkede istikrar yeniden sağlanıncaya kadar Libya'ya dönmeyi düşünmediklerini söylediler. Bingazi'den 4 çocuğu ve eşiyle Sallum'a gelen Mısırlı Hilel Mahcub Ebalaid, AA muhabirine, 5 yıldır Bingazi'de çalıştığını belirterek, çatışmalardan dolayı 15 gündür evlerinden çıkamadıklarını, koalisyon güçlerinin başlattığı operasyon ile ülkedeki gerilimin artması üzerine Bingazi'yi terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının sürekli Bingazi semalarında dolaştığını anlatan Ebalaid, operasyon sırasında özellikle çocuklarının büyük korku ve panik yaşadığını, bu nedenle de ülkeden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ebalaid, Bingazi'den yola çıktıktan sonra Kaddafi'ye bağlı askerlere rastlamadığını kaydederek, yol boyunca Libyalı muhalifler tarafından oluşturulan kontrol noktalarından kimlik göstererek geçtiklerini ve saatler süren yolculuğun ardından sınıra ulaştıklarını anlattı. Libya'nın El Marc şehrinden Sallum Sınır Kapısına ailesiyle gelen Mardi Saad Harun da yaşadıkları şehrin halen güvenli olmasına rağmen Bingazi sınırında bulunması nedeniyle ülkesine döndüğünü belirtti. Sallum Sınır Kapısında, iki haftadan bu yana 30 ambulans ve 90 kişilik ekiple 24 saat hizmet veren Mısır Sağlık Bakanlığı görevlileri ise gerek sınırda beklediği süre içinde rahatsızlanan yabancılara, gerekse Libya'dan gelen yaralılara ilk müdahaleyi sınır kapısında yapıyor. Sağlık görevlileri, Bingazi'den son iki günde 13 yaralının getirildiğini, ateşli silahla yaralandıkları belirlenen bu kişilerin ambulanslarda yapılan ilk müdahaleden sonra Sallum, İskenderiye ve Matruh kentlerindeki hastanelerde tedavi altına alındıklarını söylediler. Sınır kapısında yabancıların gümrük ve vize işlemlerine yardımcı olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yetkilileri de 20 kişilik ekiple görev yaptıkları sınırda Çad, Sudan, Nijer, Nijerya, Somali ve Bangladeş gibi birçok ülkeye mensup 6 bin dolayında kişinin 15 günü aşkın süredir ülkelerine dönmeyi beklediğini, binlerce kişinin ise ülkelerine döndüğünü söyledi. Mısırlı yetkililer, koalisyon güçlerinin operasyon başlatmasıyla daha fazla kişinin gelmesini beklerken, gerek askeri, gerekse diğer konularda tüm önlemleri aldıklarını ifade ettiler. Bingazi ve diğer kentlerde çeşitli işlerde çalışan, ülkede gerginliğin tırmanmasıyla iki hafta önce Mısır sınırına gelen çok sayıda yabancı da ülkelerine dönmeyi bekliyor.