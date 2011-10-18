-Şalit'in babası basın toplantısı düzenledi TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - 5 yılı aşkın bir sürenin ardından, Filistinli bini aşkın tutuklunun serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'nden salıverilen ve bugün evine dönen İsrailli asker Gilad Şalit'in babası Noam Şalit, oğlunun ''uzun ve yorucu bir savaştan sonra evine döndüğünü'', ''kendisini Gazze'de tutanların başlangıçta kötü, ama sonraki yıllarda daha iyi davrandıklarını'' söylediğini bildirdi. Noam Şalit, evlerine dönüşlerinin ardından kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında, Şalit'in durumu ile ilgili bilgi verdi. ''Gilad şu anda karşınıza çıkamıyor. Birkaç sene boyunca kapalı bir yerde tutulan Gilad'ın bu yeni gerçeğe alışması zor olacaktır'' diyen Noam Yalit, oğullarının çok fazla konuşmadığını, kendilerinin de ona soru sormadıklarını dile getirdi. Kendisini ilk gördüğünde çok şey söyleyemediğini belirten Noam Şalit, ''Sadece ona sarıldım'' dedi. Noam Şalit, Gazze'deki günleri boyunca oğullarının radyo dinlemesine ve Arap televizyon kanallarını izlemesine de kısıtlı bir şekilde izin verildiğini belirtti. Baba Şalit, oğullarının uzun süre güneş yüzü görmemesinden dolayı bazı sağlık problemleri bulunduğunu, yine de sağlığının iyi olduğunu; ayrıca kaçırıldığı sırada bazı küçük yaralanmalara uğradığını, bu yaralarının tam olarak tedavi edilmediği için, bu nedenle de tedavi görmesi gerektiğini anlattı. ''Bu kadar insanı, bizi destekleyenleri görmek heyecan verici'' diyen Noam şalit, oğullarının kurtarılması kampanyasına destek verenlere, kendileriyle bu mücadeleye katılanlara, zor bir karar aldığını söylediği Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Savunma Bakanı Ehud Barak ile Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'a da teşekkür etti. Noam Şalit, ''Ödenen bedelin çok yüksek olduğunu ben de biliyorum'' derken, dün İsrail Adalet Yüksek Mahkemesinin takas anlaşmasına karşı çıkan terör kurbanı ailelerin itirazlarını görüşmesi sırasında, bu ailelerle karşı karşıya gelmesinin kendisi için de çok zor olduğunun altını çizdi.