-Şalit tünellerden Mısır'a geçirildi TEL AVİV (A.A) - 18.10.2011 - İsrail'in Kanal 2 televizyonu, İsrailli asker Gilad Şalit'in yaklaşık bir saattir Mısır'da olduğunu bildirdi. Kanal 2 televizyonunun Gazze'deki Filistinli muhabiri, Gazze kaynaklarına dayanarak, İsrailli asker Gilad Şalit'in yaklaşık bir saattir Mısırlıların elinde bulunduğunu ve sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti. Kanal 2'nin muhabiri, Hamas'ın İsrailli askeri beklendiği gibi Refah geçişinden değil, tünellerden geçirip Mısır'a aktardığını da ifade etti.