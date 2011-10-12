Şalit takası gerçekleşiyor





T24- Hamas, 5.5 yıldır rehin tuttuğu Onbaşı Gilat Şalit’e karşılık 1000 Filistinli’nin serbest bırakılması konusunda İsrail’le anlaştı... Dün gece olağanüstü toplanan İsrail hükümeti de Kahire’de yapılan anlaşmayı onayladı... Anlaşmaya göre Gilat Kasım başında serbest kalacak...









Vatan'ın haberine göre, 2006 yılının Haziran ayında Kerem Şalom sınır kapısında Hamas tarafından kaçırılan ve 1934 gündür rehin tutulan İsrailli onbaşı Gilat Şalit’in (25) serbest kalması konusunda dün umut veren gelişmeler yaşandı.





Önce Suudi Arabistan Televizyon kanalı El Arabiya Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen görüşmelerde sona ulaşıldığını ve Şalit’in serbest bırakılacağını duyurdu. Ardından bu gelişmeyi doğrular şekilde İsrail kabinesi acil olarak toplandı ve anlaşma şartlarını görüştü. Şalit’in serbest kalması karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan 1000 Filistinli’nin özgürlüğüne kavuşmasını öngören anlaşma kabine tarafından da onaylanınca Şalit’e özgürlük kapısı aralandı.





Kadınların tümü serbest





Anlaşmayı yakından takip eden uluslararası kaynaklar İsrail basınına verdikleri bilgide Şalit’in Kasım başında serbest kalacağını bildirdi. Serbest bırakılacak Filistinliler’den 450’sinin Şalit’in bırakılmasıyla aynı anda, geri kalan 550’sinin ise Şalit İsrail’e ayak bastıktan sonra ileriki bir tarihte özgür kalacağı duyuruldu. Nitekim Hamas’ın silahlı kolu İzzetti El Kassam Tugayları da anlaşmayı doğruladı ve “teknik detaylarda sona gelindi” açıklamasını yaptı ve İsrail hapishanelerinde bulunan tüm Filistinli kadın mahkumların bu anlaşmayla serbest kalacağını duyurdu.





Kabine toplantısının ardından konuşan Başbakan Benjamin Netanyahu da, “Başbakanlık görevini devraldıktan sonra kabinemin en önemli amaçlarından biri Gilat’ı sağ salim bir şekilde ülkesine geri getirmekti. Onu geri alabilmek için bir Alman arabulucu aracılığıyla hemen hemen her gün mesai harcadık. Geride kalan son birkaç hafta içerisinde müzakereler yeniden başladı. Mısır’da ve bölgede olup bitenler düşünüldüğünde gelecekte bundan daha bir anlaşma yapabilir miydik emin değilim. Bu bir fırsat penceresiydi ve bunu kaçırmak hata olurdu” dedi.





Hamas: Oruç tutuyordu





Mısırlı arabulucular da Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada “64 aydır sürdürdüğümüz görüşmelerde sonunda amacımıza ulaştık. Binlerce saatimizi Gilat’ın serbest kalması için harcadık ve sona ulaştık” dedi.





Kahire’de gerçekleşen görüşmelerde İsrail delegasyonunu hükümetin Şalit’in serbest bırakılmasında yürütülecek pazarlıkları koordinasyon için görevlendirdiği David Meidan üstlenirken karşı tarafta ise Hamas’ın askeri kanat sorumlusu Ahmed Al-Jabari yer aldı.





Mısır tarafını ise Mısır istihbarat şefi Murat Muwafi temsil etti. Gilat ile ilgili en son haber Ramazan ayında alınmış, Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrailli onbaşının sakal bıraktığı ve oruç tuttuğu ileri sürülmüştü. 5 yıllık rehine hayatı boyunca Gilat’tan 3 mektup ve 20 Filistinli kadın mahkumun serbest kalması karşılığında elde edilen bir DVD ailesine ulaştırılabilmişti.





Babası: Filistin’i tanıyın





Gilat Şalit’ın serbest kalması için yaklaşık 5 yıldır mücadele veren babası Noam Şalit, anlaşmanın duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada oğlunun özgürlüğüne kavuşması karşılığında İsrail’in Filistin’i Birleşmiş Milletler’de tanıması gerektiğini söyledi.

Onbaşı Gilat Şalit’in annesi Aviva Şalit’in yüzü tam 1934 gün sonra ilk kez dün gece güldü. Baba Noam Şalit de “İsrail artık Filistin’i BM’de tanısın” dedi...







“Anlaşma, geçen Perşembe imzalandı”





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, takas anlaşmasının onaylanması için yapılan olağanüstü kabine toplantısına girerken düzenlediği basın toplantısında, anlaşmaya konu başlıklarıyla geçen Perşembe vardıklarını açıkladı. Netanyahu, takas anlaşmasının İsrail’deki terör kurbanlarının ailelerini rahatsız edeceğini çok iyi bildiğini belirtirken, “Bazen zor ve acılı kararlar vermek gerekir. Bu da onlardan biri. Şalit anlaşmasını şimdi yapmasaydık, bir daha yapamayabilirdik” dedi. Bu arada bırakılacaklar arasında 5 kez ömür boyu hapse mahkum Mervan Barguti’nin de bulunduğu belirtiliyor.





“Önce 450 mahkum serbest bırakılacak”





Hamas lideri Halit Meşal, İsrail ile yaptıkları anlaşma uyarınca, bir hafta içinde 450 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını söyledi. Meşal, Şam’da yaptığı açıklamada, anlaşmayı Filistinliler için “ulusal başarı” sözleriyle nitelendirerek, bir hafta içinde 450 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını, kalan bin 27 Filistinli mahkumun da 2 ay içinde serbest kalacağını kaydetti. Bu arada Meşal’in, anlaşma öncesi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdiği öğrenildi.