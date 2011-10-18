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Dünya

Şalit: "Anlaşma İsrail

18 Ekim 2011 15:49

-Şalit: "Anlaşma İsrail-Filistin barışına katkı sağlayacak" KUDÜS (A.A) - 18.10.2011 - İsrail-Hamas tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılan İsrailli asker Gilad Şalit, anlaşmanın İsrail'le Filistin arasında barışa katkı sağlayacağını umduğunu söyledi. Şalit, Mısır televizyonuna verdiği demeçte, eve gideceği için "çok heyecanlı" olduğunu belirtti.  Gilad Şalit, serbest kalacağından bir hafta kadar önce haberdar olduğunu bildirerek, daha uzun yıllar tutsak kalacağından korktuğunu da kaydetti. Ailesini ve arkadaşlarını özlediğini anlatan Şalit, "Artık özgürüm. Yapacak çok şeyim var" dedi. Şalit, halen İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinlilerin tamamının serbest kalmasının kendisini mutlu edeceğini de ifade etti. Haziran 2006'dan bu yana tutsak bulunan Şalit, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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