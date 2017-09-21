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Salıncak ipi boynuna dolanan Muhammet kurtarılamadı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de bindiği salıncağın ipinin boynuna dolanmasıyla bir süre nefessiz kalan 8 yaşındaki Muhammet Sadak, ağır yaralı halde ambulans helikopterle sevk edildiği Tokat’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı

21 Eylül 2017 22:13

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - GÜMÜŞHANE\'de bindiği salıncağın ipinin boynuna dolanmasıyla bir süre nefessiz kalan 8 yaşındaki Muhammet Sadak, ağır yaralı halde ambulans helikopterle sevk edildiği Tokat’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kelkit İlçesi\'ne bağlı Karaçayır Mahallesi\'nde meydana geldi. Semra- Ferman Sadak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet, ebeveynlerinin evlerinin yakınına kurduğu salıncağa binerek sallanmaya başladı. Bir süre sonra salıncağın ipi, minik Muhammet\'in boynuna dolandı. Bu sırada otlattığı hayvanları ahıra bırakan çobanlık yapan baba Ferman Sadak, döndüğünde durumu fark edip, nefessiz kalan oğluna ilk müdahaleyi yaptı. 
Çağırılan sağlık ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammet Sadak, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Muhammet Sadak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Tokat Devlet Hastanesi\'ne götürülen Sadak\'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere Gümüşhane\'nin Kelkit İlçesi\'ne götürüldü.

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