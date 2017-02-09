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Salıncak fotoğrafının yaktığı müdür ihraç edildi

‘FETÖ’ şüphelisi milli eğitim müdürü hakkında araştırma yapması için görevlendirilen, arkadaş olduklarının ortaya çıkması sonucu açığa alınan Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü ihraç edildi

09 Şubat 2017 03:57

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında soruşturma açılarak açığa alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar görevlendirildi. Mustafa Çuhadar, Mehmet Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı.

Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı.

Zafer Tokuş ve Aziz Güvener'in DHA'da yer alan haberine göre,  görevine iade edilen Çalık yeniden görevden alınırken, bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildi.

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Çuhadar ise dün yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname ile kamudan ihraç edildi.

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Karasu İlçe Milli Eğitim MüdürüMehmet ÇalıkmüfettişKocaali İlçe Milli Eğitim MüdürüMustafa Çuhadar

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