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Salim Uslu: TÜSİAD'ın tepkisini hayretle karşılıyorum

Uslu TÜSİAD'ın açıklamasısın karşılığını CNN TÜRK yayınında verdi: "Bunun bir küfür gibi algılanmasını hayretle karşılıyorum.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - Hükümet ile TÜSİAD arasındaki "bertaraf" tartışmasından sonra şimdi de Hak-İş ile STK'lar arasında "konsomatris" polemiği başladı. Referandumdaki duruşları sebebiyle bazı sivil toplum kuruluşlarını hedef alan Hak-İş Başkanı Salim Uslu'ya, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'den çok sert yanıt geldi. Uslu da TÜSİAD'ın açıklamasısın karşılığını CNN TÜRK yayınında verdi: "Bunun bir küfür gibi algılanmasını hayretle karşılıyorum."



Hak-İş Başkanı Salim Uslu, aralarında TÜSİAD'ın da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarını, "2001'de Anayasa değişikliğine 'evet' diyen, şimdi ise sessiz kalanlar sivil toplum kuruluşu değil, sivil toplum konsomatrisidir" benzetmesiyle hedef almıştı.



Uslu, referandumdaki duruşları nedeniyle STK'ları ağır sözlerle eleştirdi, "Dün söyledikleri ile bugün söyledikleri farklı. Ne yaman kıvırdıklarını görünce daha iyi anlamış olduk" dedi.



Uslu'nun açıklamalarına ilk tepki TÜSİAD'dan geldi.



TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in 'konsomatris' benzetmesine cevabı "Bu bir linç mantığıdır" oldu:



"Terbiye sınırlarını aştığına kuşku yoktur. Çağdaş demokrasilerde Salim Uslu beyefendi ile bir konsomatrisin oyu birdir ve eşittir. Tercih açıklama baskısı ve baskının tehdit aşamasına ulaştığı propaganda dönemi, kurumların bile dillerinin ayarının tamamen kaçmasına imkan tanımaktadır. Kendi tercihinin dışındaki demokratik kurallar içinde yapılmış tercihleri gayrı meşru ilan etmeye varan bir cüretkarlıkla konuşmak, bunu aşağılayıcı ve çirkin bir üslup ile yapmak ancak dikta ayarlı bir zihin yapısının ürünü olabilir."



Boyner, 'TÜSİAD'ın referandum konusunda bir açıklama yapma zorunluluğu olmadığının da altını çizdi ve "Referandumun sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin yeni Anayasa ihtiyacı orta yerde durmaktadır. Bunun içeriğiyle ilgili her tartışmada tüsiad taraf olacaktır" dedi.



Salim Uslu bu açıklamanın karşılığını CNN TÜRK yayınında verdi:



"Bunun bir küfür gibi algılanmasını hayretle karşılıyorum. Maksadım STK'ları taciz etmek değil pozisyonlarını tanımlama çabası. Sadece konsomatris boyutuna indirgenmesi yanlış onlar da para kazanmak için yapıyor."

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