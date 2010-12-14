-SALİM USLU SAHTECİLİKTEN YARGILANIYOR ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ile Öz Gıda-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Abdulkadir Çelebioğlu'nun ''resmi belgede sahtecilik'' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Uslu ve Çelebioğlu ile Uslu'nun avukatı Mecit Zeren ve şikayetçi Tek Gıda-İş Sendikası'nın avukatı Nazan Yaman katıldı. Aynı zamanda Öz Gıda-İş Genel Başkanı olduğunu belirten Salim Uslu, yönetim kurulunda alınan kararların özel kalem tarafından yazılmasının ardından tekrar yönetim kurulu üyelerince imzalandığını belirtti. İddianameye konu olayı kabul etmediğini ifade eden Uslu, ''Bahsedildiği gibi aynı tarihte iki karar mevcut değildir'' dedi. Abdulkadir Çelebioğlu da üzerine atılı suçlamayı reddederek, ''Yönetim kurulunda alınan karar ne ise aynı şekilde imza edilmektedir'' diye konuştu. Sanıklar Uslu ve Çelebioğlu, beraatlerine karar verilmesini talep etti. Uslu'nun avukatı Zeren ise müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek, kararları yazan sekreterin mahkemede tanık olarak dinlenilmesini istedi. Avukat Yaman da davaya katılma talebinde bulunarak, ''sanıkların üzerlerine atılı suçun sadece sahtecilik değil adli makamları yanıltmak suçunu da oluşturduğunu'' ileri sürdü. Yaman, Ankara İş Mahkemesi dosyası ile Trabzon İş Mahkemesi dosyasının birer örneğinin mahkemece istenmesi talebinde bulundu. Avukat Zeren ise müşteki tarafın atılı suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı savunarak, katılma isteminin reddine karar verilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek, müşteki tarafın suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılmasına karar verilmesini istedi. Yargıç Mehmet Maraş, suçtan zarar görme ihtimaline göre, müşteki Tek Gıda-İş'in davaya katılmasına karar verdi. Taraflara delillerini mahkemeye sunmaları için süre veren mahkeme, Ankara 11. İş Mahkemesinin 2007/418 esas sayılı dava dosyasının incelenip iade edilmek üzere istenmesini kararlaştırdı. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Davanın iddianamesinde, Uslu ile Çelebioğlu'nun bir dava nedeniyle Ankara 11. İş Mahkemesine sunduğu yö