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Dünya

Salih'ten istifa için şart DUBAİ (A.A)

30 Eylül 2011 14:46

-Salih'ten istifa için şart DUBAİ (A.A) - 30.09.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, sadece belli başlı rakiplerinin etkili pozisyonlara gelmemesi durumunda istifa edeceğini söyledi. Salih, ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine verdiği mülakatta, iktidarı rakiplerine devretmeleri durumunda, bunun darbeye boyun eğecekleri anlamına geleceğini ileri sürdü. Yemen'de 33 yıldır iktidarda olan Salih'in yönetimi bırakması için kitlesel gösteriler yapılıyor. Yemen'deki gösterilerde şimdiye kadar yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

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