-SALİHLİ'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA SALİHLİ (A.A) - 27.07.2011 - Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı mevkisindeki ormanlık alanda çocukların çakmakla oyun oynarken neden oldukları yangına, İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya, Denizli ve Uşak'tan gelen orman yangını ekipleri, 7 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale etti. Akşam başlayan yangın, sabah saatlerine kadar süren çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Celalettin Güvenç, 40 hektar kızıl çam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi