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Salihli'deki iş kazasında bir işçinin ayağı koptu

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir jeotermal sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı'nın (38), bacağına kablo dolanması sonucu bacağı koptu

04 Nisan 2018 00:05

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki bir jeotermal sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı\'nın (38), bacağına kablo dolanması sonucu bacağı koptu. Ağır yaralanan Mısırlı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, bugün öğlen saatlerinde Eldelek Mahallesi\'ndeki bir jeotermal sondaj sahasında meydana geldi. Sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı\'nın bacağına bilinmeyen bir nedenle sondaj kuyusunun kablosu dolandı. Kablonun bacağını sıkması sonucu Mısırlı\'nın bacağı koptu. Ağır yaralanan Mısırlı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz işçi burada tedaviye alınırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de koparak kuyuya düşen bacağı sondaj kuyusundan çıkarmak için çalışma başlattı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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