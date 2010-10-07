-SALİHLİ'DE GÖLE GİREN 2 ÇOCUK KAYBOLDU SALİHLİ (A.A) - 10.07.2010 - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan beldesinde, yüzmek için Balık Gölü'ne giren 4 çocuktan 2'si kayboldu. Alınan bilgiye göre, Taytan beldesi Kızılüzümler mevkisinde bulunan Balık Gölü'ne öğle saatlerinde yüzmek için giden 4 çocuktan, her ikisi de 13 yaşında olan Yunus Emre Yiğit ile Sina Sapmaz bir süre sonra göl sularında kayboldu. İsimleri açıklanmayan diğer iki çocuğun, yakınlarına haber vermesi üzerine gölde Salihli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatılırken, Manisa İl Afet Müdürlüğü'nden de dalgıç ekibi istendi. Dalgıç ekibinin olay yerine gelmesi beklenirken, itfaiye ekipleri de iş makineleriyle kazı yaparak ve çocukların kaybolduğu göl kıyısındaki suyu, çevredeki kanala doğru yönlendirerek, kayıp çocuklara ulaşmaya çalışıyor.