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Salihli'de aynı yerde art arda iki kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR-Tuncel YILMAZ/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin bariyerlere çarptığı kaza ile bu aracı yoldan kaldırmaya çalışan vince başka bir otomobilin arkadan çarptığı kazada Tayfun Sarıtaş (27) öldü, 1'i polis, 5 kiş

31 Mart 2018 21:03

Ekrem ÇAĞLAR-Tuncel YILMAZ/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin bariyerlere çarptığı kaza ile bu aracı yoldan kaldırmaya çalışan vince başka bir otomobilin arkadan çarptığı kazada Tayfun Sarıtaş (27) öldü, 1\'i polis, 5 kişi yaralandı. Sarıtaş\'ın, bir yakınından taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.
Bugün saat 00.30 sıralarında, Salihli\'den Turgutlu yönüne giden İsmail Hamarat yönetimindeki 06 APN 12 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi yakınında bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Hamarat ile yanındaki Dursun Kaya yaralandı. Kaza ihbarıyla polis ve kurtarma ekibi olay yerine gitti. Kurtarma çalışması yapan vince, Salihli\'den gelen Tayfun Sarıtaş\'ın yönetimindeki 35 HD 1955 plakalı otomobil arkadan çaptı. Kazada vinç operatörü Halil İbrahim Avcı, polis memuru Alper Tosun, otomobildeki sürücü Tayfun Sarıtaş ile yanındaki arkadaşı Hakan Aykan yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Tayfun Sarıtaş\'ın öldüğünü belirledi. Her iki kazada yaralanan toplam 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tayfun Sarıtaş\'ın ölüm haberi, annesi Nihal Sarıtaş, babası Metin Sarıtaş, kardeşleri Uğur Sarıtaş ve Nezir Sarıtaş, diğer yakınları ile arkadaşlarında üzüntüye boğdu. Tayfun Sarıtaş\'ın cenazesi, Turgutlu\'daki Limoncu Camii\'nde öğlende kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
Üç kardeşin ortancası olan Tayfun Sarıtaş\'ın, vefat eden bir yakınının ailesine başsağlığı ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

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