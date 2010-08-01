-SALİHLİ'DE "POLİS DARP ETTİ" İDDİASI SALİHLİ (A.A) - 31.07.2010 - Manisa'nın Salihli ilçesinde düğün sırasında çıkan kavgada polisler tarafından darp edildiğini iddia eden 8 Roman vatandaş, suç duyurusunda bulundu, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de polisler hakkında şikayet dilekçesi gönderdi. Şehitler Mahallesi'nde, dün düzenlenen bir sokak düğünü sırasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polislerin, evlerinin önünde oturan Güzel ve Kandaş ailelerinden 8 kişiyi, kavgayla hiç ilgisi bulunmadığı halde darp ettiğini iddia eden Roman vatandaşlar, polislerden şikayetçi oldu. Şikayetçilerden Şükrü Güzel, aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin o gece evlerin önünde oturduklarını ve olayla hiç ilgilerinin bulunmadığını belirterek, kendisine biber gazı sıkıldığını, polis aracında darp edildiğini, Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermeye gittikleri sırada da arkalarından havaya ateş edildiğini öne sürdü. Çıkan olaylarda başından ve kolundan darbe aldığını iddia eden Hakkı Güzel ise ''Biz de insanız. Tek suçumuz Roman olmak mı? Biz devletimize her zaman güveniyoruz. Bizleri bu hale sokan polislerden davacıyız'' dedi. Yaşanan olaylar hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç'a, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Manisa İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir'e mahalleli adına dilekçe yazarak faks çektiklerini belirten Deniz Kandaş da olayı kınadıklarını söyleyerek, mahalle halkının polislere hiçbir şekilde karşılık vermediğini söyledi. Salihli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.