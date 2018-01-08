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Salihli'de 2 iş yeri ve 5 otomobil yandı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında, 2 işyeri ile 5 otomobilde hasar oluştu

08 Ocak 2018 20:29

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında, 2 işyeri ile 5 otomobilde hasar oluştu.
Gaziler Mahallesi\'nde bulunan Galericiler Sitesi\'nde bulunan bir otomobil galerisinde, bugün saat 04.00\'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki solucan gübresi satışı yapılan işletmeye sıçradı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangını söndürmek üzere Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, 2 işyeri ile 5 otomobil zarar gördü. Polis, yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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