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Salihli'de 1.5 hektar ormanlık alan küle döndü!

İki saat süren çalışmanın ardından, yangın kontrol altına alındı

17 Haziran 2016 22:49

Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki ormanlık bölgede çıkan yangında 1.5 hektarlık kızılçam alanı yandı. 

Doğan Haber Ajansı' nın (DHA) haberine göre, Caferbey Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına iki söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler ve 50 yangın söndürme işçisi müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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