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Salihli ve Kula'da hayvan pazarları giriş ve çıkışlara kapatıldı

Emre SAÇLI- Hasan YİĞEN/SALİHLİ, KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ve Kula ilçelerinin bazı mahallelerinde görülen koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı nedeniyle hayvan pazarları, kapatıldı

26 Ekim 2018 21:43

Emre SAÇLI- Hasan YİĞEN/SALİHLİ, KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ve Kula ilçelerinin bazı mahallelerinde görülen koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı nedeniyle hayvan pazarları, kapatıldı.
Salihli ve Kula\'nın bazı mahallelerinde koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı görüldüğü, bu nedenle ilçelerdeki hayvan pazarlarının, ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldığı belirtildi. Yetkililer hastalıklarla ilgili bölge genelinde çalışmaların sürdürüldüğünü, hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının kapatıldığını belirtti.

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