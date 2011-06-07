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Dünya

SALİH'İN YARALARI ÇOK AĞIR WASHINGTON (A.A)

07 Haziran 2011 21:08

-SALİH'İN YARALARI ÇOK AĞIR WASHINGTON (A.A) - 07.06.2011 - Başkanlık sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yaralarının zannedildiğinden daha ağır olduğu bildirildi. Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, Salih'in vücudunun yüzde 40'ının yanık, kafatası içinde kanama olduğunu söylediler. BBC'nin hafta sonundaki haberinde, Salih'in kalbinin yakınında şarapnel parçası bulunduğu, ayrıca yüzünde ve göğsünde ikinci derece yanıklar olduğu bildirilmişti. Salih'in şarapneli çıkarmak için dün ameliyata alındığı kaydedilmişti. Yemenli yetkililer ise Suudi Arabistan'da tedavi gören Salih'in "günler içinde" ülkesine döneceğini söylemişlerdi. Salih geçen cuma günü başkanlık sarayına düzenlenen roket saldırısında yaralanmıştı.

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