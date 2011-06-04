-SALİH'İN SESLİ MESAJI YAYIMLANDI SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Devlet Başkanlığı Sarayı'na düzenlenen roket saldırısında 7 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırıda yaralanan Salih, Yemen televizyonunda yayımlanan kısa sesli mesajında, saldırının "yasa dışı çeteler" tarafından düzenlendiğini söyleyerek, ordudan bu çetelere karşı savaşmasını istedi. Salih, saldırıdan ateşkesi bozduğunu söylediği aşiretleri de sorumlu tuttu. Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı'nın yanı sıra üst düzey bazı yetkililerin yaralandığı da bildirilmişti. -ÇATIŞMALARDA 6 KİŞİ ÖLDÜ- Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, bugün çıkan çatışmalarda ölenlerin ikisinin gösterici, dördünün asker olduğunu kaydetti.