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Dünya

SALİH'İN SAĞLIĞI İYİ DUBAİ (A.A)

05 Temmuz 2011 21:57

-SALİH'İN SAĞLIĞI İYİ DUBAİ (A.A) - 05.07.2011 - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal, suikast girişiminden sonra tedavi için ülkesine gelen Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in sağlığının genel olarak iyi olduğunu söyledi. Faysal, suikast girişimden sonra Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tedavi gören Salih ile ilgili açıklamayı, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile Cidde kentindeki ortak basın toplantısında yaptı. Salih, geçen ay devlet başkanlığı sarayına düzenlenen bombalı saldırıda ciddi yanık yaraları almıştı. Yemen'in başkenti Sana'daki bazı diplomatlar, Salih'in bundan sonra ülkesine dönme şansının zayıf olduğunu belirtiyor.

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