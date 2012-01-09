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Dünya

Salih'in dokunulmazlığına onay SANA (A.A)

09 Ocak 2012 09:50

-Salih'in dokunulmazlığına onay SANA (A.A) - 09.01.2012 - Yemen hükümeti, Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e sağlayacak dokunulmazlık kararını onayladı. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) barış planı gereği Salih'e ve onunla birlikte çalışan devlet görevlilerine sağlanacak ''yargı muafiyeti'' hükümet tarafından onaylandı. Bu kararla birlikte geçtiğimiz yılın ocak ayında başlayan ve bu süre içerisinde Yemen'i büyük bir siyasi krizin yanısıra iç savaş tehdidiyle karşı karşıya bırakan Salih rejiminin istifasına yönelik halk ayaklanmalarının en büyük tartışma konusu da son buldu.

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