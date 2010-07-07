Salihi: 'Yaptırımlar Etkisiz Denilemez'

T24- İran Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Ali Ekber Salihi, uluslararası yaptırımların, nükleer programda gecikmelere yol açabileceğini söyledi.





İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’da yer alan açıklamaya göre, Salihi, yaptırımların etkisiz olduğunu söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.





İran’da ilk kez üst düzey bir yetkili bu tür bir açıklama yaptı. Bununla birlikte, Salihi, yaptırımların İran’ın nükleer faaliyetlerini engelleyemeyeceğini de sözlerine ekledi.





BM Güvenlik Konseyi geçen ay İran’a ek yaptırımlar getirmişti. Amerika ve Avrupa Birliği bu yaptırımlara ilave olarak tek taraflı başka yaptırımlar da açıklamıştı.

