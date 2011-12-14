Salihi: Sorumsuzca açıklama yapanları uyardık

T24 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Türkiye hakkında sorumsuzca ve bilinçsizce açıklama yapan İranlı yetkililere gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi.



İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi Anadolu Ajansı'na özel bir demeç verdi. İran'ın Türkiye'ye resmi bakışının derin kardeşlik ve dostluk esasına dayalı olduğunu belirten Salihi, "İran ve Türkiye rakip değil, birbirinin tamamlayıcısıdır" dedi.



"Türkiye ile ilişkilerimiz halihazırda hem siyasi hem ekonomik hem de halklar arasındaki ilişkiler olarak en iyi düzeyde" diyen Salihi, yılda iki milyondan fazla İranlının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.



"Türkiyeli dostlarla sürekli olarak iletişim içinde olduklarını, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ikili ve bölgesel konularda devamlı müzakerelerde bulunduklarını" belirten Salihi, "Elbette farklı görüşlerin olması da mümkün ve bu da aslında doğal bir şey. Türkiye ve İran, bölgede kalıcı barış, istikrar ve emniyetten yana" ifadesini kullandı.

'Sorumlulukları dışına çıkıyorlar'



Bazılarının bilerek ve bazılarının da bilmeyerek iki büyük millet ve ülke arasında ihtilaf yaratmak istediklerini dile getiren Salihi, "Türkiye ve İran basınında maalesef bazıları Batılı yorumcuların görüşlerini aktarıyor. Bazıları da uluslararası konularda gerekli bilgilere sahip olmadan kendi sorumlulukları dışında görüş beyan ediyor. Bilinçsizce görüş beyan etmeler biraz yanlış anlamalara sebep oluyor. Bu, iki ülkede de var. İran'da son dönemde bazıları sorumluluk alanları dışında ve bilmeyerek Türkiye ile ilgili görüş beyan ettiler. Biz, bu görüşlerin tamamını reddediyoruz." şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanı Salihi, İranlı bazı yetkililerin basına yansıyan Türkiye'ye yönelik eleştirilerin, söz konusu kişileri bağladığını, İran'ın resmi politikasıyla ilgisi olmadığını da vurguladı.