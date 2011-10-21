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Dünya

Salihi: '''Karayılan yakalanmadı'' ANKARA (A.A)

21 Ekim 2011 15:56

-Salihi: '''Karayılan yakalanmadı'' ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalandığı ve serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili olarak, ''Karayılan hiç bir zaman İranlılar tarafından yakalanmamıştır. Yakalasaydık biz onu niye serbest bırakacaktık ki?'' dedi.  İran Dışişleri Bakanı Salihi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Karayılan'ın İran tarafından yakalandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, iddialar üzerine Davutoğlu'nun kendilerini arayarak bu soruyu sorduğunu, kendisinin de Davutoğlu'na bu konudaki bilgileri toplaması için kendisinden müsaade istediğini belirterek, "Tüm bilgileri topladık. ve bunun gerçek olmadığını öğrendik. Karayılan hiç bir zaman İranlılar tarafından yakalanmamıştır. Yakalasaydık biz onu niye serbest bırakacaktık ki?" diye konuştu. Konuk Bakan, "Bu, Türk kardeşlerimize yardım etmek için çok iyi bir fırsat olurdu. Karayılan'ı yakalayıp serbest bırakmakta nasıl bir menfaatimiz olabilir ki? Biz tekrar ediyoruz ki PKK da PJAK da terörist gruplardır" ifadelerini kullandı.

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