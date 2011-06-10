-SALİH'E SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI WASHINGTON (A.A) - 10.06.2011 - Amerikalı uzmanlar, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'ın yaralandığı saldırının, muhtemelen "içeriden düzenlenmiş bir suikast girişimi" olduğunu belirtti. ABD'nin stratejik araştırma kuruluşu Stratfor'un uzmanları, 3 Haziran'da devlet başkanlığı sarayının bulunduğu alanda yer alan camide meydana gelen patlamaya, havan topu ya da tank mermisinin değil camiye yerleştirilen bombanın neden olduğunu iddia etti. Uzmanlar, patlamanın meydana geldiği bölgede içeriden ve dışarıdan çekilen fotoğrafları inceledi. Fotoğraflarda, binanın tuğlalarının ve pencerelerin dışarı doğru olduğu ve muhtemelen bombanın konulduğu yerde küçük bir çukur açıldığı görülüyor. Uzmanlara göre bomba, binayı ve Salih'in alışkanlıklarını iyi bilen bir kişi tarafından yerleştirildi. Yemen'de geçen hafta başkanlık sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan Salih Suudi Arabistan'a nakledilmiş ve dün yoğun bakımdan çıkmıştı.