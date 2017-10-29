Salihcan’ın hedefi dünya şampiyonu olmak

Samsun'da yaşayan ve katıldığı turnuvalarda masa tenisi branşında pek çok şampiyonluk kazanan 18 yaşındaki down sendromlu Salihcan Öztankal, yeni hedefini dünya şampiyonasında altın madalya olarak belirledi.

Samsun Özel İş Eğitim Uygulama Merkezi lise 2. sınıf öğrencisi olan ve ailesinin desteğiyle 14 yaşında masa tenisine başlayan Salihcan, bugüne kadar il ve bölge şampiyonluklarının yanı sıra gençlerde pek çok kez altın madalya kazandı.

Son olarak bu yıl Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda birinci olan Salihcan, şimdi de milli takıma girerek dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyor.

"Ülkemize altın madalya getirmek istiyorum"

Salihcan Öztankal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babası ile antrenörlerinin desteğini her yerde hissettiğini dile getirdi.

Ailesinin desteğinin kendisi için çok önemli önemli olduğunu aktaran Salihcan, "Beni antrenmanlara götürüp, destek oldular. Çalışmamı sonuna kadar sürdüreceğim. Milli takıma seçilecek kapasitedeyim. Asıl hedefim dünya şampiyonluğu. Türkiye'yi temsil ederek, ülkemize altın madalya getirmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

''Oğlum masa tenisi ile hayata tutundu''

Baba Hüseyin Öztankal da oğlunun başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, "Oğlum masa tenisi oynamayı çok seviyor. Masa tenisi ile hayata tutundu. Bugüne kadar birçok başarı elde etti. 3 Türkiye, pek çok da bölge şampiyonluğu var. Artık hedefimiz milli takıma girerek dünya şampiyonu olmak." dedi.

Engelli gençlere fırsat verildiğinde birçok başarının altına imza attıklarını vurgulayan Hüseyin Öztankal, "Oğlumun başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Haftanın 5 günü profesyonel şekilde antreman yapıyor. Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak için çok çalışıyor. Çok azimli ve gayretli.'' diye konuştu.

Salihcan'ın antrenörleri Haldun Yamakoğlu ve Abdulah Kemal Yaşkafa ise Salihcan'ın milli takıma girecek kapasitede olduğunu, hedefine ulaşacağına inandıklarını söyledi.