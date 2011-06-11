-SALİH YAŞAM MÜCADELESİNDE SANA (A.A) - 11.06.2011 - Başkanlık sarayına geçen hafta yapılan saldırı sonucunda yaralanan ve tedavi için Suudi Arabistan'a giden Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in sağlık durumunun tekrar kötüye gittiği bildirildi. Yemen'de yayımlanan Yemen Post gazetesinin haberine göre, geçirdiği bir dizi başarılı ameliyattan sonra hayati tehlikeyi atlatan Salih'in durumunun bugün tekrar kötüleştiği ve ağrılarının arttığı ifade edildi. Riyad'da tedavisi devam eden Salih geçen hafta sarayına yapılan saldırıda ağır yaralanmış ve bazı kaynaklara göre vücudunun yüzde kırkı yanmıştı. Yapılan operasyonlarda bulunan Suudi bir yetkili, Salih'in göğüs ağrılarının arttığını ve solunumda güçlük çektiğini aktardı. Haberde ayrıca başkanlık sarayına yapılan saldırıda yaralanan diğer üst düzey devlet görevlilerinden Başbakan Ali Muhammed Mücaver ve Meclis Başkanı Abdülaziz Abdülgani'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Bu arada Yemen'in güneyinde aşırı dincilerin kalesi durumundaki Abyan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen pusuda ölenlerin sayısının 9'a çıktığı ve bu sayının artabileceği belirtildi.