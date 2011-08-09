-SALİH ÜLKESİNE DÖNÜYOR SANA (A.A) - 09.08.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in, tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkesine döneceği bildirildi. Yemen resmi haber ajansı SABA, Salih'in tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan iyileşmesinin ardından Yemen'e döneceğini duyurdu. Yemen'in komşusu Suudi Arabistan ve ABD, siyasi belirsizliğin iç savaşın eşiğine getirdiği Arap dünyasının bu en yoksul ülkesindeki kaosun, Yemen El Kaidesini yüreklendirebileceğinden endişe ediyor. ABD ve Suudi Arabistan'ın, Salih'in üzerinde büyük bir baskı kurduğu ve Yemen liderinin ülkesine dönmesiyle olası bir iç savaş çıkabileceği kaygısı taşıdığı da daha önce belirtilmişti. Yemen'in başkenti Sana'da, Haziran başında Başkanlık Sarayına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da askeri hastaneye kaldırılmıştı. 6 Ağustos'ta taburcu edilen Salih'in, nekahet dönemi için Riyad'da kalacağı bildirilmişti. 33 yıldır iktidarda olan Salih'in yaralanmasından sonra hükümete karşı protesto gösterilerinin yapıldığı Yemen'de büyük bir siyasi ve ekonomik belirsizlik oluşmuş, hükümetin devri süreci bir türlü başlatılamamıştı.