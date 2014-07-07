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Spor

Salih Uçan'ın yeni adresi AS Roma

Fenerbahçe Salih Uçan'ın transferi konusunda AS Roma'yla anlaşmaya varıldığını açıkladı

07 Temmuz 2014 23:03

Fenerbahçe Kulübü, Salih Uçan’ın 1 yıllığına 4 milyon 750 bin Euro’ya Roma’ya kiralandığını KAP’a bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Sarı-lacivertlilerin KAP’a yaptığı açıklama şöyle; “Futbolcumuz Salih Uçan’ın geçici transferi konusunda AS Roma Kulübü’yle anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma çerçevesinde AS Roma Kulübü Salih Uçan’ın 2014/2015 sezonunda kiralanması karşılığında 4.750.000 Euro ödeyecektir.

Sözleşme kapsamında AS Roma’nın ikinci yıl için ücretsiz uzatma opsiyonu ve 2015/2016 sezon sonunda 11.000.000 Euro bedel ile oyuncunun bonservisini satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Yine karşılıklı yapılan anlaşma gereği Salih Uçan, AS Roma Kulübü tarafından 11 milyon Euro bedel ile sigortalanacaktır.”

 

Salih Uçan: "Emeği geçen herkese teşekkür ederim

 

Fenerbahçe Kulübü'nden İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan genç futbolcu Salih Uçan'dan ilk açıklama geldi.

Twitter hesabından Roma'ya imza atarken çekilen fotoğrafını paylaşan Salih, "Roma ile anlaştım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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