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Spor

Salih Uçan'dan Muğlaspor'a ziyaret

MUĞLA, (DHA) Fenerbahçeli futbolcu Salih Uçan, Muğlaspor'u ziyaret etti

13 Haziran 2018 15:48

MUĞLA, (DHA)

Fenerbahçeli futbolcu Salih Uçan, Muğlaspor\'u ziyaret etti. 
Geçen sezon İsviçre\'nin Sion takımında kiralık olarak forma giyen Marmaris doğumlu futbolcu, Mayıs ayında göreve gelen Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz\'e başarı diledi.
Muğlalı olmaktan her zaman gurur duyduğunu ve Muğla\'nın plaka kodu 48\'i forma numarası olarak taşıdığını hatırlatan Salih Uçan, \"Muğlaspor\'da oynayan Onur Uğlu benim çocukluk arkadaşım. Başkan Erol Kapiz\'e, yönetim kuruluna ve Muğlaspor\'a da başarılar dilerim\" diye konuştu. Başkan Kapiz ise \"Sevgili Salih Uçan\'ın ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kendisini gururla izliyoruz\" dedi.

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