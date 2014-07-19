Salih Uçan, Roma'daki ilk maçında ilk golünü attı

Roma'ya transfer olan Salih Uçan, takımı ile çıktığı ilk maçında golünü atmayı başardı.

Fenerbahçe'den İtalya'nın Roma takımına transfer olan genç oyuncu Salih Uçan, takımının Endonezya U23 takımı ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Salih, karşılaşmanın 13. dakikasında Roma'yı 2-0 öne geçiren golü atarak yeni takımı ile çıktığı ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Karşılaşmayı Roma 3-1 kazandı.

Uçan'a övgüler

Maçın ardından Roma ekibinin resmi kanalı Roma Channel'a konuşan Teknik Direktör Rudi Garcia, yeni transferleri Uçan ve Cole'ün sahadaki performanslarını çok beğendiğini söyleyerek, "İkisi de sahada inanarak ve çok istekli oynadılar" dedi.

Takımı sahada çok iyi gördüğünü dile getiren Garcia, gelecek hafta gidecekleri Amerika kampına kadar çok çalışmaları gerektiğini de belirtti.

Garcia, taraftarın desteğinin kendilerini çok memnun ettiğini de ekleyerek, "Taraftarlar endişe etmesin, onlara bu sezon güzel şeyler yaşatacağız" dedi.

Uçan hakkında yorumu sorulan oyuncu Radja Nainggollan ise, "Kaliteli bir futbolcu olduğu açık. Çok genç ve gelecekte çok önemli bir futbolcu olabilir. Umarım takıma katkı sağlar" ifadelerini kullandı.