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Spor

Salih Uçan komando kampında

Futbolcuların komandoluk mesaisi sabah 04:00'te başladı

08 Ocak 2018 15:12

İsviçre Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlayan Sion'da ilginiç bir uygulamaya gidildi. Kulüp başkanı hazırlıklar için takımı Fransa'da askeri kampa gönderdi.

FC Sion, İsviçre Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlarken; kulüp başkanı dediğini yaptırdı ve oyuncuları askeri kampa gönderdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında bir yorumcuya saldırarak gündeme gelen Constantin, takımın ilk yarıyı son sırada tamamlaması durumunda oyuncuları askeri kampa göndereceğini açıklamıştı. Takım da bir türlü bekleneni veremeyip, ligi son sırada tamamlayınca başkan da sözünü tuttu ve futbolcuları 4 günlük askeri kampa gönderdi.

Fenerbahçe'den kiralanan Salih Uçan'ın da aralarında bulunduğu futbolcular, 630 kilometrelik bir otobüs yolculuğunun ardından Fransa'nın Montpellier bölgesine geldi. Burada askeri kurallar uygulanırken futbolcular komandolar öncülüğünde çalıştı. Geceyi açık havada geçiren futbolcuların mesaisi sabah 04.00'te başladı.

Cep telefonunun yasak olduğu kampta, oyuncular zorlu çalışma koşulları altında hazırlıklarını sürdürdü. Buradaki kampın ardından kafile İtilya'nın Sicilya bölgesine geçecek ve hazırlıklarını sürdürecek.

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