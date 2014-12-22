Salih Uçan Fenerbahçe’ye geri mi dönüyor?

Sezon başında Roma’ya kiralanan eski Fenerbahçeli Salih Uçan eve dönmek istiyor. Büyük umutlarla gittiği İtalya'da hayal kırıklığı yaşayan genç yıldız, Roma Sportif Direktörü Walter Sabatini ile görüşüp "Beni kiralayacaksanız eski takımıma dönmek isterim. Orada devam etmem gelişimime daha çok katkı sağlar" isteğinde bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin devre arasında transfer yapıp yapmayacağı merakla beklenirken, ortaya önemli bir iddia atıldı...

Sarı-lacivertlilerin sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına Roma'ya kiraladığı Salih Uçan'ın devre arasında ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönebileceği bildirildi. Roma Sportif Direktörü Walter Sabatini ile bir görüşme yapan ve kupa maçları oynanmadan kiralanmama garantisi alan Salih Uçan'ın, kupa sonrası kiralanma durumunda Fenerbahçe dışında bir takıma gitmek istemediği bildirildi.

‘Kapımız sana açık’

Eski teknik direktör Ersun Yanal tarafından fazla şans verilmeyen oyuncunun, İsmail Kartal yönetiminde daha fazla şans bulacağına inandığı ve bu nedenle takıma geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi de "Sana kapımız her zaman açık" diyerek genç oyuncusuna moral aşılıyor. Samandıra ekibi ise, Salih ile sürekli temas halinde. İsmail Kartal'ın da Salih'in dönüşüne yeşil ışık yakacağı ifade ediliyor.

Roma formasıyla 1 dakika

Salih Uçan, Roma formasıyla Serie A'da 1 dakika süre buldu. Takımının Chievo'yu 3-0 yendiği maçta 89. dakikada Radja Nainggolan'ın yerine girdi.