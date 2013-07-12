Salih Uçan Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, orta alandaki aşırı kalabalık nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamama tehlikesini yaşayan Salih Uçan'ı, peformans ve fizik açıdan geriye gitmemesi için kiralık olarak gönderilmesini düşündüğü öğrenildi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç yıldızı Salih Uçan’a yer bulamıyor. Bu sezon Avrupa Kupaları’na gitme ihtimali Tahkim Kurulu’ndan çıkacak karara bağlı olan sarı-lacivertliler ister istemez tamamen lige odaklanırken, özellikle orta sahadaki kalabalık Yanal’ı köşeye sıkıştırdı.

Milliyet gazetesinden Senad Ok'un haberine göre kafasında sezon planlamasını yapan Yanal’ı en çok düşündüren ise Salih Uçan’ın durumu. Meireles, Cristian, Emre, Mehmet Topal, Holmen, Selçuk ve Alper Potuk gibi isimlerle yarışa girecek genç yıldızın yeteri kadar forma şansı bulamamasından endişe eden tecrübeli hocanın formül arayışına girdiği öğrenildi.

Oyun zekası üst düzeyde olsa da Yanal, Salih’in halen eksikleri olduğunu ve bunları kapatması gerektiğini düşünüyor. Ancak genç futbolcunun bu sezonun büyük bölümünü tribünde ya da kulübede geçirmesi durumunda geriye gitme ihtimalini hesaba katan Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Salih’i kiralık olarak gönderebileceği bildirildi.



Tahkim bekleniyor



Salih için birçok Anadolu kulübünün nabız yokladığı, yönetimin de genç oyuncu ile bu durumu masaya yatırdıktan sonra bir karar vereceği kaydedildi. Salih’in sürekli ilk 11’de oynayabileceği bir takımda daha fazla gelişim göstereceğini düşünen Teknik Direktör Yanal’ın da Tahkim Kurulu’ndan çıkacak kararı beklediği, buna göre hareket edileceği belirtildi.

Bu futbolcuyu satmayı düşünmeyen ve Avrupa’dan gelen teklifleri geri çeviren Fenerbahçe Yönetimi’nin kiralama konusunda Salih’in de görüşünü alacağı bildirildi.