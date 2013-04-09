Salih Uçan değerini iki katına çıkardı

Fenerbahçe Yönetimi, Victora Plzen ve Antalyaspor maçlarından sonra Orduspor'a da 2 gol atan Salih Uçan'ın sezon başında yıllık 500 bin TL olalarak belirlenen ücretine yüzde yüz zam kararı alarak Salih'in bonservis bedelini de 15 milyon euro olarak belirledi.

Salih Uçan'ın 2017'de bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatma kararı alan yönetim, genç orta sahanın 2017'den sonraki ücretini de 1 milyon dolar olarak belirledi. Ancak Salih, başarılı performansını sürdürürse bu rakam 2 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Genç oyuncunun yükselen formu en çok Aykut Kocaman'ı sevindirirken başarılı hoca, öğrencisine sponsor şirketten son model bir otomobil siparişinde bulundu.

Kocaman, genç starın şöhretten etkilenmemesi ve özel hayatına dikkat etmesi için kendisine yaşam koçu da tuttu.