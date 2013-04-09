T24 LogoT24 Logo
Spor

Salih Uçan değerini iki katına çıkardı

Salih Uçan'ın yıllık ücreti iki katına çıkarılıp, bonservisi de 15 milyon euro olarak belirlendi. Genç oyuncuya yaşam koçu tutulurken, son model bir otomobil siparişi verildi

09 Nisan 2013 16:12

Fenerbahçe Yönetimi, Victora Plzen ve Antalyaspor maçlarından sonra Orduspor'a da 2 gol atan Salih Uçan'ın sezon başında yıllık 500 bin TL olalarak belirlenen ücretine yüzde yüz zam kararı alarak Salih'in bonservis bedelini de 15 milyon euro olarak belirledi.

Salih Uçan'ın 2017'de bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatma kararı alan yönetim, genç orta sahanın 2017'den sonraki ücretini de 1 milyon dolar olarak belirledi. Ancak Salih, başarılı performansını sürdürürse bu rakam 2 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Genç oyuncunun yükselen formu en çok Aykut Kocaman'ı sevindirirken başarılı hoca, öğrencisine sponsor şirketten  son model bir otomobil siparişinde bulundu.

Kocaman, genç starın şöhretten etkilenmemesi ve özel hayatına dikkat etmesi için kendisine yaşam koçu da tuttu.

ETİKETLER

fenerbahçesalih uçanaykut kocamanordusporvictora plzenantalyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24