Salih Uçan'dan Alanyaspor'a veda

Yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi beklenen, Salih Uçan, sosyal medya hesabından Alanyaspor'a veda etti.



Alanyaspor'da gösterdiği performans ile yeniden kendisini bulan Salih Uçan'ın sözleşmesi sona erdiyordu. Tecrübeli futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Akdeniz kulübünden ayrıldığını açıkladı.

Salih Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin."