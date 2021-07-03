Salih Uçan, Beşiktaş'la sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Salih'in pazartesi günü antrenmana katılacağı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.



Siyah-beyazlılar, daha önce anlaşma sağladıkları Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun pazartesi günü yapılacak antrenmana katılacağı öğrenildi.

Salih, 2020-2021 sezonunda Aytemiz Alanya'nın en istikrarlı futbolcularından oldu. 35 lig karşılaşmasına çıkıp 2 gol ve 6 asist üretti. Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Salih takımın oyununu yönetti ve pas bağlantılarını sağladı.

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