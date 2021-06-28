Salih Uçan, Beşiktaş'a transferini açıkladı

Süper Lig'de geçen sezonun formda isimlerinden Salih Uçan, geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada "Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, yüzde 100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı" dedi.

Tivibu Spor'a konuşan 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Uçan, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken."