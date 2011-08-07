T24 LogoT24 Logo
Dünya

SALİH TABURCU EDİLDİ RİYAD (A.A)

07 Ağustos 2011 14:36

-SALİH TABURCU EDİLDİ RİYAD (A.A) - 07.08.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, iki ayı aşkın süre önce sarayına düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi olmak için yattığı Suudi askeri hastanesinden dün akşam taburcu edildi, ancak Salih'in nekahet dönemi için Riyad'da kalacağı bildirildi. Suudi yetkililer, Yemen Devlet Başkanı Salih'in tıbbi tedavi ve bakımının ardından dün gece taburcu edildiğini belirterek, nekahet dönemini geçirmek üzere geçici bir ikametgaha yerleştiğini kaydettiler. Suudi yetkililer, Salih'in nekahet süresi konusunda bilgi vermediler. Yemen'in başkenti Sana'da, Haziran başında Başkanlık Sarayına yapılan bombalı saldırı sonucu yaralanan Ali Abdullah Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da askeri hastaneye kaldırılmıştı.  Salih'in yaralanmasından sonra hükümete karşı protesto gösterilerinin yapıldığı Yemen'de büyük bir siyasi ve ekonomik belirsizlik oluşmuş, hükümetin devri süreci bir türlü başlatılamamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24