-SALİH TABURCU EDİLDİ RİYAD (A.A) - 07.08.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, iki ayı aşkın süre önce sarayına düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi olmak için yattığı Suudi askeri hastanesinden dün akşam taburcu edildi, ancak Salih'in nekahet dönemi için Riyad'da kalacağı bildirildi. Suudi yetkililer, Yemen Devlet Başkanı Salih'in tıbbi tedavi ve bakımının ardından dün gece taburcu edildiğini belirterek, nekahet dönemini geçirmek üzere geçici bir ikametgaha yerleştiğini kaydettiler. Suudi yetkililer, Salih'in nekahet süresi konusunda bilgi vermediler. Yemen'in başkenti Sana'da, Haziran başında Başkanlık Sarayına yapılan bombalı saldırı sonucu yaralanan Ali Abdullah Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da askeri hastaneye kaldırılmıştı. Salih'in yaralanmasından sonra hükümete karşı protesto gösterilerinin yapıldığı Yemen'de büyük bir siyasi ve ekonomik belirsizlik oluşmuş, hükümetin devri süreci bir türlü başlatılamamıştı.