Salih Müslim'in 'siyasi düzeyde randevu' talebine ret

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, dün Erbil’den İstanbul’a gelerek, Türkiye’ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Star'dan Zeynep Tuğrul'un haberine göre, son ziyaretinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile görüşen Müslim, bu kez Bakan Ahmet Davutoğlu ile görüşme talebinde bulundu. Ancak Müslim’in bu talebine olumsuz yanıt verildi. Müslim’in görüşmelerinin, MİT ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile sınırlı tutulacağı belirtildi. Suriye’deki gelişmelerin ve Erbil’de yapılacak Kürt Konferansı’nın ele alınacağı görüşmelerin ana gündem maddesini, Suriye’nin kuzeyinde PYD ile Nusra Cephesi arasındaki çatışmalar oluşturacak.



Müslim’in, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yapmak istediği görüşme kabul edilmezken, teknik düzeydeki görüşmeler, bugün yapılacak. PYD’nin ele geçirdiği sınır kapısına bayrağını asması 'PYD'nin özerklik ilan ettiği' tespitine sebep olmuşken, 25 Temmuz günü İstanbul’a gelen ve hemen ardından özerklik iddiasından vazgeçtiğini açıklayan Müslim ile gerginlik azaldı. Ancak Müslim’in, “siyasi düzeyde randevu” talepleri Ankara tarafından kabul edilmedi.