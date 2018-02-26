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"Salih Müslim'in iadesi, şu aşamada çok da kolay görünmüyor"

"Çekya ile aramızda suçluların iadesi anlaşması yok"

26 Şubat 2018 12:58

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, dün Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in iadesinin çok kolay görünmediğini söyledi. Alçı, "Müslim’in yakalanması elbette çok önemli, psikolojik olarak örgüte büyük bir darbe demek" dedi.

Alçı'nın "Salih Müslim iade edilir mi?" başlığıyla (26 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in dün Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanıp gözaltına alınması, son derece önemli. Bu aşamadan itibaren siyaset ne kadar devreye girecek, AB, PYD konusunda nasıl tutum alacak, göreceğiz.

Müslim ile ilgili süreçte şu detaylar önemli: 17 Şubat 2016’da yaşanan Ankara Merasim Sokak saldırısının failinin PYD olduğu ortaya çıkmıştı, Müslim de bu kapsamda aranıyordu. Türkiye 2016’da hakkında kırmızı bülten çıkardı ancak bu bültenin devreye girmesi ancak 12 gün önce, 13 Şubat’ta oldu.

Çekya ile aramızda suçluların iadesi anlaşması yok, yani AB müktesebatına göre prosedür işleyecek ancak ülkenin siyaseten Fransa ve Almanya’nın bir nevi arka bahçesi olduğu göz önüne alındığında sürecin bu ülkelerin PYD politikası paralelinde ilerleyeceğini öngörebiliriz.Müslim’in yakalanması elbette çok önemli, psikolojik olarak örgüte büyük bir darbe demek ancak iade şu aşamada çok da kolay görünmüyor.

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