Salih Müslim'in abisi: PYD'yi PKK kurdu

PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in abisi Prof. Dr. Mustafa Müslim, "Suriye'nin kuzeyindeki asıl yapı PKK'dır. PYD ve YPG, PKK'nın yan dallarıdır. PYD'yi PKK kurdu ve YPG de PYD'nin silahlı koludur" dedi.

IŞİD'in saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli Kürt'ün de geçen yıl Kobani (Ayn el Arap) üzerinden Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Müslim, "Eğer Türkler evlerini açmamış olsaydı Kürtler soğuktan ve açlıktan ölürdü. Türk hükümeti ve halkının Kobanililere yaklaşımı çok şerefliydi, bunu tarih böyle kaydedecek" diye konuştu.

'Suriye'nin kuzeyindeki asıl yapı PKK'dır'





Suriye'nin kuzeyinde 15 siyasi parti olmasına rağmen PYD'nin uluslararası arenada Kürtleri temsil ettiğine dikkati çeken Müslim, Suriye'de bir Kürt devleti kurulması yönündeki görüşlerini ise şöyle açıkladı:



"Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devletinin inşası şimdilik uzak görülüyor. Şu anda Kürt devleti kurulması için bir yapı yok. Sadece kantonlar yerel yönetimlerle idare ediyorlar. Suriye'nin kuzeyindeki asıl yapı PKK'dır. PYD ve YPG, PKK'nın yan dallarıdır. PYD'yi PKK kurdu ve YPG de PYD'nin silahlı koludur."

