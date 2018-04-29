T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Salih Müslim'den Afrin açıklaması: Muharebeden çekilmek, savaşın kaybı değil

Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, TSK ve ÖSO'nun Afrin kent merkezinde kontrolü sağlaması sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muharebeden çekilmek, savaşı kaybetmek veya mücadele

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezinde kontrolü sağlaması sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muharebeden çekilmek, savaşı kaybetmek veya mücadeleyi bırakmak anlamına gelmez" dedi.

Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Müslim'in açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Kürt halkı kendilerine karşı planlanan soykırıma karşı kendilerini savunacak. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak. #AfrinYalnızDeğil"

https://twitter.com/SalihMaslem/status/975323626982510592

Salih Müslim 25 Şubat'ta bir konferansa katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Türkiye Müslim'in 16 ila 40 gün arasında geçici olarak gözaltında tutulmasını ve iadesini istemişti.

Çek Cumhuriyeti ise bu talepleri kabul etmemişti.

Salih Müslim, yargılama süresince Avrupa Birliği sınırlarında kalma şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere konuşan Salih Müslim, Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığını bildiğini ama ciddiye almadığını ve hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu söylemişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili kararın 'hukuksuz olduğunu' ve 'terör örgütlerine destek niteliği taşıdığını" belirtmişti.

Müslim daha sonra nereye gideceğine karar vermediğini ama Finlandiya'da oturum hakkı olduğunu açıklamıştı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeDemokratik Birlik PartisiSalih Müslim TSKAfrinTwitterSalih Müslim Türk Silahlı KuvvetleriSuriye OrdusuMüslimZafer Kuzey SuriyeCumhuriyeti TürkiyeCumhuriyetiSalih MüslimAvrupa BirliğiSerbestSalih Müslim Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24