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Salih Müslim'den ABD'ye eleştiri, Rusya'ya mesaj

"Suriye'nin çıkarları belli ancak ABD'ninki net değil"

17 Ekim 2017 17:51

Suriye’nin kuzey bölgelerini kontrol eden YPG’nin siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim, Rusya ve ABD’nin Suriye’de çıkarları olduğunu savundu. Müslim, Rusya'nın Suriye politikasını överken, ABD'yi eleştirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’de Sputnik’e konuşan Müslim, Moskova’nın çıkarlarının daha açık olduğunu, Washington’un ise, çıkarlarının net olmadığını, herkes tarafından bilinmediğini söyledi.

"Rusya'nın varlığı dengeleri değiştirdi"

Rusya’nın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a verdiği destek için ‘rejime destek’ tanımını kullanan PYD eski eşbaşkanı, Rusya’nın Suriye’deki varlığının dengeleri değiştirdiğini kabul etti. Müslim şu açıklamada bulundu:

“Rusya'nın Suriye'ye girmesiyle gerçekten Suriye'deki dengeleri değiştirdi. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz Rusya Suriye'ye girmeden beri vardır. Biz daha çok Rusya’nın Suriye konusunda demokratik çözüm yönünde bir rol oynamasını umut ettik. Hala da bunu umut ediyoruz.”

Kendilerinin, Rusya’ya saygılı yaklaştıklarını, Rusya’dan da aynı saygıyı gördüklerini ifade eden Müslim, “Rusya ile daha iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bize göre Rusya rejimin üzerinde baskı yapabilir. Demokratik bir çözüm konusunda rolünü oynayabilir” dedi.

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