Salih Müslim: Türkiye Suriye'deki çetelere yardımı kesti

“Çeteler, son süreçte Türkiye üzerinden girip bize saldırmıyor” diyen Müslim, bu politika değişikliğinde uluslararası baskının önemli payı olduğunu söyledi.

PYD’nin silahlı kanadı olarak bilinen YPG son bir kaç haftadır El Kaideye bağlı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Nusra’ya karşı son derece kritik galibiyetler elde etti. YPG’nin Rojava’da kontrolünü ele geçirdiği Til Koçer ve Til Halef’in kritik önemde olduğu biliniyor.

Taraf gazetesinden Amberin Zaman’a konuşan PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, “Türkiye son süreçte El Kaidecilere El Nusra’ya IŞİD’e yani çetelere yardımı kesti. Öyle görünüyor. Eskisi gibi çeteler Türkiye üzerinden girip bizlere saldırmıyor. Bu çok sevindirici bir haber. Umarız Türkiye’nin bu tutumu sürer. Biz her zaman dedik, ve demeye devam ediyoruz. Biz Türkiye ile dostluk ilişkileri kurmak istiyoruz. Bağımsızlık veya federal bir yapı peşinde değiliz” dedi.

Salih Müslim sözlerini, “Türkiye’nin desteğini çekmesinde uluslararası baskının önemli payı var, ayrıca bu gruplar Türkiye’nin güvenliğini de tehdit ediyor” şeklinde sürdürdü.