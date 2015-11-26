Salih Müslim: Türkiye Rus uçağını düşürerek Rusya ve Batı'nın anlaşmasını engelledi

PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, Türkmen Dağı gerilimi ve Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak, "Son dönemde Batı’da Suriye rejiminin çözümün parçası olacağı yorumları yapılıyor. Gidişattan memnun olmayan Türkiye, bütün kartları karıştırmak için böyle bir girişimde bulundu" dedi. Müslim, "Türkiye uçağı düşürerek Rusya ve Batı’nın anlaşmasına sabotajda mı bulundu?" sorusuna "Sabotaj demeyelim de böyle bir durum mevcut" yanıtını verdi.

Cumhuriyet'ten Berivan Aydın'ın sorularını yanıtlayan (26 Kasım 2015) Müslim'in açıklamaları şöyle:

-Türkiye Rus uçağını niçin düşürdü?

Türkiye hiçbir zaman Suriye’de siyasi çözüm istemedi, diğer ülkeler ise bir şekilde çözüme varmak istiyor. Son dönemde Batı’da Suriye rejiminin çözümün parçası olacağı yorumları yapılıyor. Gidişattan memnun olmayan Türkiye, bütün kartları karıştırmak için böyle bir girişimde bulundu.

-Türkiye uçağı düşürerek Rusya ve Batı’nın anlaşmasına sabotajda mı bulundu?

Sabotaj demeyelim de böyle bir durum mevcut.

-PYD’nin Rusya ile ilişkileri bu olay üzerine daha da gelişir mi?

Rojava’daki demokratik özerklik yönetiminin belli bir stratejisi var. Bütün Suriye oluşumlarını bir araya getirme, demokratik Suriye içerisinde yaşama hedefi için çalışıyor. Böyle ani meselelerle politika değiştirmeyecektir. Ancak Rusların Suriye müdahalesi dengeleri biraz değiştirdi. Moskova, DAİŞ’e karşı savaşta daha etkili bir rol oynadığı için bir faydası olabilir. PYD’nin demokratik özerklik açısından bir politika değişikliğine gideceğini sanmıyorum.

-Rusya’nın hazırladığı önlem paketinde Kürtlere destek var mıdır?

Vallahi bilmiyoruz, Rusya’nın politikalarına bağlıdır. Kürtler sadece Rojava’da değil, güneyde, doğuda, kuzeyde de yaşıyorlar. Rusya’nın davranışından hepsi etkilenir.

-Rusya YPG’ye destek verirse bu ABD ile işbirliğine zarar verir mi?

Sanmıyorum. YPG uluslararası koalisyonla zaten belli başlı konularda koordineli çalışıyor. Rusya ile çalışmasının boyutlarına da YPG karar verecektir.

-ABD silah sevkıyatını sürdürüyor mu?

Suriye Demokratik Güçleri’ne yardım gidiyor izleyebildiğimiz kadarıyla. Bunlar askeri meseleler olduğu için biz karışmıyoruz.

-PYD Paris saldırıları sonrası nasıl bir diplomatik süreç yürütecek?

PYD siyasi bir parti olarak Suriye’de siyasi çözüm için ne gerekirse yapacaktır. Kongrelerde, Viyana çalışması gibi süreçlerde etkili olmaya çalışıyoruz. Türkiye bakımından her zaman dost olmak, iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Türkiye ve Suriye halkı kardeştir. Halkların birliği, beraberliği için elimizden geleni yaparız.

"Biz teröristten DAİŞ’i anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Cerablus’tan Akdeniz’e uzanan hattı terör örgütlerinden kurtarmaktan” bahsetti. Afrin Kantonu da bu bölgede kalıyor. PYD’nin bu açıklamaya tepkisi nedir? YPG güçleri ile uluslararası koalisyon Suriye’de geniş bir bölgeyi teröristlerden temizlemede çok başarılı oldu. Gerçekten isteniyorsa bu arayı da, başka yerleri de teröristlerden temizleyebilirler. -Erdoğan başka bir grubu kastediyor... Terörist deyince biz DAİŞ’i, cihatçıları anlıyoruz. Selefileri kastediyoruz. Başka birisini kastediyorsa onu bilmiyorum. Beni kendi evlerinde ağırlayıp da sonra “PYD, YPG teröristtir” deyince buna dikkatli bakmak gerekiyor. Türkiye Eşme’de YPG ile anlaştı, Süleyman Şah Türbesi’nin nakledilmesine yardımcı olduk.