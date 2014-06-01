Salih Müslim: Tileliye katliamını yapan IŞİD’lilerin 6’sı Türk!

Demokratik Kürt Birliği Partisi’nin (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Rojava’da en az 15 kişinin öldürüldüğü Tileliye katliamını yapanlar arasında 6 Türkün olduğunu söyledi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Rojava’da 29 Mayıs’ta sabaha karşı yoğunluklu olarak Ezidi Kürtlerin yaşadığı Tileliye köyüne baskın yaptı. Katledilenler arasında 7 çocuğun da olduğu söylenen katliamda öldürülenlerin çoğu Halep’ten kaçarak Kürtlerin yanında çalışmaya gelen Araplardı.

Rojava özerk yönetiminin silahlı gücü Halk Savunma Birlikleri (YPG), IŞİD’lilerle çatışarak aynı gün köyün denetimini ele geçirdi. Çatışmada ölen IŞİD’li sayısının yaklaşık 10’u bulduğu söylenirken PYD lideri Salih Müslim ölen IŞİD’liler hakkında yapılan tespitleri paylaştı.

T24 yazarı Hasan Cemal’in “Rojava’da IŞİD’in katliamı, Kürtler ve IŞİD’ın Türkleri...” başlıklı yazısında (1 Mayıs 2014) yer alan bilgilere göre, Salih Müslim Tileliye katliamını yapan IŞİD’liler arasında 6 Türk olduğunu söyledi. Cemal’in telefonda görüştüğü Müslim şu ifadeleri kullandı:

“Ölü ele geçen IŞİD’liler arasında 6 kişinin Türk olduğu, evet yanlış duymuyorsun, 6’sının Türk olduğunu tespit ettik.”