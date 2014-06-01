T24 LogoT24 Logo
Gündem

Salih Müslim: Tileliye katliamını yapan IŞİD’lilerin 6’sı Türk!

Hasan Cemal, PYD lideri Salih Müslim’le 7 çocuk dahil pek çok sivilin öldürüldüğü Tileliye katliamı hakkında konuştu

01 Haziran 2014 03:50

Demokratik Kürt Birliği Partisi’nin (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Rojava’da en az 15 kişinin öldürüldüğü Tileliye katliamını yapanlar arasında 6 Türkün olduğunu söyledi.  

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Rojava’da 29 Mayıs’ta sabaha karşı yoğunluklu olarak Ezidi Kürtlerin yaşadığı Tileliye köyüne baskın yaptı. Katledilenler arasında 7 çocuğun da olduğu söylenen katliamda öldürülenlerin çoğu Halep’ten kaçarak Kürtlerin yanında çalışmaya gelen Araplardı.

Rojava özerk yönetiminin silahlı gücü Halk Savunma Birlikleri (YPG), IŞİD’lilerle çatışarak aynı gün köyün denetimini ele geçirdi. Çatışmada ölen IŞİD’li sayısının yaklaşık 10’u bulduğu söylenirken PYD lideri Salih Müslim ölen IŞİD’liler hakkında yapılan tespitleri paylaştı.

T24 yazarı Hasan Cemal’in “Rojava’da IŞİD’in katliamı, Kürtler ve IŞİD’ın Türkleri...” başlıklı yazısında (1 Mayıs 2014) yer alan bilgilere göre, Salih Müslim Tileliye katliamını yapan IŞİD’liler arasında 6 Türk olduğunu söyledi. Cemal’in telefonda görüştüğü Müslim şu ifadeleri kullandı:  

“Ölü ele geçen IŞİD’liler arasında 6 kişinin Türk olduğu, evet yanlış duymuyorsun, 6’sının Türk olduğunu tespit ettik.”

ETİKETLER

Salih Müslimrojavasuriyehasan cemaltileliyekatliamçocukölümarapkürttürktürkiyepyd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24