Salih Müslim Suriye yönetimine sunacakları şartları açıkladı

Eski PYD Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Suriye yönetimiyle yapacakları müzakerede sunacakları şartları açıkladı. Müslim, görüşmelere uluslararası arabulucuların katılmasını ve kendilerine bazı garantiler verilmesini istediklerini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Suriyeli Kürtlerin öz yönetim ilan edilen bölgelerin geleceğini tartışmak için Rakka yakınlarında düzenlediği konferansın yankıları sürüyor. Beşar Esad yönetimiyle bir müzakere platformu kurulacağının açıklanması sonrası, Kürtlerin görüşme şartları da ilan edildi.

Garanti verilmesi ve arabulucuların katılması istendi

PYD’nin eski eş başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Suriyeli Kürtlerin Esad yönetimiyle müzakereye hazır olduğunu ama bazı şartlar koşacaklarını söyledi. Müslim, görüşmelere uluslararası arabulucuların katılmasını ve kendilerine bazı garantiler verilmesini istediklerini açıkladı.

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